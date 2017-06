Kandidaatide rivistusse kuuluvad kõik Eesti parimad mängijad, välja arvatud Tanel Sokk, Martin Dorbek ning USA üliõpilaskorvpallurid Maik-Kalev Kotsar ja Rauno Nurger.

"Üldjoontes on Ameerika riik riigis," tõdes koondise peatreener Tiit Sokk. "Üliõpilaskorvpall ja NBA ei kuula, mida FIBA räägib ja nendele mingeid sanktsioone ei saa määrata. Jõumeetodil on neid mängijaid väga raske saada. Nurger oli suurem variant, aga vähemalt ütles Nurger, et järgmisel aastal on ta kindlasti rivis."

Pärast 2015. aasta EM-finaalturniiri on koondise juures tagasi viimase kümnendi Eesti parim korvpallur Kristjan Kangur. "Kuna eelmine suvi sai natuke kontidel puhata lasta ja sai rohkem puhatud küll. See suvi tuli see jah-sõna natuke kergemini ja kiiremini."

Seda, kui terve ta on, ei osanud Kangur nii öelda. "Ma ei ole arst ja ei oska seda nii hinnata. Aga selg kuskilt otseselt tohutut valu ei tee. Aga eks kondid hakkavad valutama siis, kui teed trenni ja need mängud on."

"Ega vastased ju kõige kergemad ei ole. Ei ole nad loomulikult ka Euroopa tippnimed, aga tavaks on see saanud, et kodus saab kõigiga mängida ja väljas läheb väga raskeks," lausus Kangur. "Ega sellest eesolevast suvest ei ole midagi muud oodata."

Milliseks kujuneb viimased kaks hooaega Itaalia kõrgliigas Vareset esindanud Kanguri enda klubiline tulevik, seda ääremängija veel öelda ei oska. "Tänasel hetkel ei ole ma veel plaane teinud. Hetkel olen sellises seisus, et istun-ootan ja vaatan, mis tulevik toob."

Enne valikmänge pistab Eesti koondis sõpruskohtumistes juulikuus rinda Portugali, Rumeenia, Rootsi ja Šveitsi koondistega.