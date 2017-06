Eestis toimuva orienteerumise MM-i telepilt jõuab 139 riiki

Juuli alguses Tartus alguse saavad orienteerumise maailmameistrivõistlused jõuavad televaatajateni Euroopas, Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas. Võistlusnädala jooksul toodetakse ligi 15 tundi telepilti, millest otseülekande edastavad Taani, Eesti, Rootsi ja Soome. Teistes riikides näidatakse võistluspäevade kokkuvõtteid või edastatakse võistlus järelvaadatavana.

"Oleme väga õnnelikud, et orienteerumise nähtavus on viimastel aastatel kogu maailmas hüppeliselt kasvanud," ütles rahvusvahelise orienteerumisliidu peasekretär Tom Hollowell korraldajate pressiteate vahendusel. "Näeme tõsiselt vaeva, et teleülekanded oleks ühtlase ja hea kvaliteediga ning see on toonud ka uued telelepingud. Ootame endiselt viimase minuti vastuseid mõningatest riikidest sh Põhja-Ameerikast, mille tõttu võib telepilti edastavate riikide arv tõusta veelgi."

"On vähe võistlusi, kus Eesti loodus ja spordivõistlused saavad nii laialdast tähelepanu. Suur televisiooni huvi on tõestus, et orienteerumine on tõusev TV sport, mida on huvitav jälgida," sõnas orienteerumise MM peakorraldaja Markus Puusepp.

ERR näitab Orienteerumise MM-i ülekanded ETV2 vahendusel.

1. juulil 14.30-17.00 Orienteerumise MM. Sprint, Tartu

2. juulil 16.55-18.15 Orienteerumise MM. Sprinditeade, Viljandi

4. juulil 13.00-17.00 Orienteerumise MM. Tavarada, Rõuge

6. juulil 12.00-14.00 Orienteerumise MM. Lühirada (M), Vitipalu

6. juulil 15.00-17.00 Orienteerumise MM. Lühirada (N), Vitipalu

7. juulil 12.50-17.00 Orienteerumise MM. Teatevõistlused, Vitipalu

Lõuna-Eesti suve suurimast spordipeost võtab osa 367 sportlast 50 riigist. Korraldamisel aitab ligi 500 vabatahtlikut 20 riigist. Võistega paralleelselt toimuvatele pealtvaatajate võistlustele on registreerinud üle tuhande inimese, kellest valdav enamus välismaalt.

Orienteerumise MM toimub 30. juuni – 7. juulil võistluskeskusega Tartus. Lisaks Tartule selgitatakse parimad orienteerujad erinevatel distantsidel välja Viljandis, Rõuges ja Vitipalus.