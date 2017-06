Selgus korvpalli universiaadikoondise esialgne koosseis

Eesti meeste korvpalli universiaadikoondis koguneb 10. juulil, et hakata valmistuma augusti teises pooles Taiwanis toimuvaks turniiriks.

Indrek Visnapuu juhitavas koondises on hetkel 15+4 kandidaati, mis tähendab, et nelja mehe saatus sõltub pärast meeste koondise valikut. Nendeks on Kregor Hermet, Rait-Riivo Laane, Martin Paasoja ja Janari Jõesaar.

Ülejäänud koondislased:

Tagamängijad: Norman Käbin, Ron Arnar Pehka, Siim-Markus Post, Carlos Jürgens, Ivalo Pajumets, Oliver Metsalu, Karl-Johan Lips, Sander Viilup, Kristen Meister, Reni Alvin Kuimet.

Eesliin: Martin Jurtom, Mihkel Kirves, Tõnis Peil, Karl-Martin Kask, Madis Soodla

Koondis mängib enne universiaadi kaheksa kuni kümme kontrollkohtumist, sealjuures Saksamaa ja Soomega. Aasiasse sõidetakse 15. augustil.

Universiaadil tuleb Eestil alagrupis rinda pista USA, Rumeenia, Tšehhi, Araabia Ühendemiraatide ja Argentinaga.