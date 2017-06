Venemaa dopingukütid võivad taas testima asuda

Nüüdsest võidakse WADA ja Suurbritannia antidopingu ekspertide pilgu all uuesti sportlasi testima hakata. Täielik tunnustus võidakse saada novembris Soulis peetaval WADA nõupidamisel.

RUSADA tegevus peatati tunamullu novembris, kui WADA sõltumatu komisjon avastas jälgi Venemaa riiklikust dopingupoliitikast. Veel tänavu kevadel tekitas pingeid endise teivashüppaja Jelena Isinbajeva määramine RUSADA juhiks, aga praeguseks on ta sellelt positsioonilt lahkunud.

"Kuigi teha on veel palju, siis WADA tunnistab tänast päeva kui võtmetähtsusega hetke teel nõuete täitamisele," sõnas WADA president Craig Reedie. "Pärast agentuuri ja selle partnerite kõrva tööd on testimise jätkamine Venemaal sealse antidopingu ülesehitamisprotsessis tähtis samm. Julgustame Venemaad, et jätkataks pingutusi kogu maailma puhtaste sportlaste huvides."