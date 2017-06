Tammeka laenas Levadiast noore mängumehe

Tammekaga liitumise puhul mängis Loki puhul rolli klubi ühtsus ning fakt, et noormees on ise Tartu kandist pärit. "Olen ise tegelikult Tartu lähedalt pärit ning see mängis otsuses ka oma rolli. Tammeka juures meeldib mulle klubi ühtsus ning silmapaistev fännide toetus," räägib 13 korda Eesti U-19 koondist esindanud ääreründaja Tammeka kodulehekülje vahendusel. "Lisaks on Tammeka puhul tegemist Premium liiga meeskonnaga ning kõik see on minu jaoks uus ja ma soovin ennast mängijana proovile panna."

Rääkides järgmise poole aasta eesmärkidest on 18-aastane Lokk ambitsioonikas. "Isiklikus plaanis tahan kindlasti välja teenida Premium liiga debüüdi ning teenida palju mänguminuteid. Soovin anda kõik endast sõltuva, et meeskonnale kasulik olla. Meeskonnaga tahame kindlasti koguda eelmisest hooajast rohkem punkte ning valmistada suurematele meeskondadele peavalu," sõnab tänavu Tallinna FC Levadia U-21 meeskonna eest Esiliigas mänginud Markus.