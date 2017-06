FIFA: videotehnoloogia vajab täiustamist

"Üldiselt on meil head tulemused, aga kindlasti... mõnda aspekti tuleb parandada," nõustus Busacca pressikonverentsil.

Maailmajagude karikaturniiril kasutatava tehnoloogia abil istuvad kaks kohtunikke spetsiaalses videokorduste ruumis, kus saavad mängus juhtunut kiiresti analüüsida ja sedasi väljakukohtunikku abistada. FIFA plaanib säärast lahendust kasutada ka järgmisel aastal Venemaal peetaval MM-finaalturniiril ja jalgpallireeglite eest vastutav kogu IFAB arutab vastavat küsimust tuleva aasta märtsis.

Senisel maailmajagude karikaturniiril on VAR tekitanud aga mitmetes kohtumistes segadust. Näiteks pühapäevases mängus Saksamaa - Kamerun pidi väljakukohtunik Wilmar Roldan situatsiooni kahel korral üle vaatama, et näidata punast kaarti õigele Kameruni mängijale. "Ma nõustun, see võttis liiga kaua aega... aga lõpuks saadeti välja õige mängija," kaitses Busacca.

Kõige enam on kriitikat saanud olukorrad, kus värava õigsust tuleb videost üle vaadata - muu hulgas vähendab see ka tähistamisrõõmu. Samuti on tekitanud segadust kriteerumid, kus tuleks süsteemi rakendada ja kus mitte. Nii on käimasoleval turniiril jäänud ka mõned situatsioonid videoanalüüsita, kus see oleks paljude arvates ehk kasuks tulnud.

Busacca sõnul aitasid videkordused tosina maailmajagude karikaturniiri mängu jooksul õigele otsusele jõuda kuuel puhul, kus see "mõjutas oluliselt mängu käiku". Lisaks neile tehti videotehnoloogia abil veel 29 tähtsat otsust.

Kohtunikekogu juhi sõnul aitab süsteemi korrektne kasutamine vigade hulka vähendada, kuid mitte neid täielikult kaotada. FIFA president Gianni Infantino on vastuoludest hoolimata olnud seni videotehnoloogia suur toetaja.