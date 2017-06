Endine F1 tiimiboss võrdles Vetteli manöövrit impulsiivse pealöögiga

MM-sarja üldliider Vettel sõitis Bakuu GP-l Mercedese piloodile Lewis Hamiltonile tagant sisse ning rammis teda seejärel ka küljelt. "See on sama, kui jalgpallis lööb üks mängija teist peaga," arvas Jordan BBC raadiosaates "5 live". "Misiganes enne ei juhtunud, on see lubamatu. Sa ei tohi iialgi ise kohtumõistjaks hakata, eriti spordis."

"Ta sai kümnesekundilise karistuse, kuid see oli seisa-sõida, mis võrdub 40-sekundilise karistusega. See sõltub teie vaatenurgast," vastas Jordan küsimusele, kas Vettel peaks saama lisakaristuse.

"Tegelikult on nende vahel palju austust," arvas Jordan. "Ma ei usu, et nende vahel valitseks mingi vaen - see, mis juhtus, juhtus ja nüüd liigutakse edasi järgmisele etapile."

Nõutu Vetteli sõnul tegi Hamilton tema ees "pidurdusharjutusi" ning jäi tema ees lihtsalt seisma. "Vettel tuli mulle lihtsalt kõrvale ning sõitis mulle sisse," sõnas aga Hamilton Mercedese meeskonnale. Intsidendi tulemusena pidi Hamilton sõitma boksi, kus parandati tema viga saanud peatugi. Vettel lõpetas sõidu neljandana, Hamilton tema järel viiendana. Üldarvestuses on Vettelil nüüd 153 silma, teisel kohal oleval Hamiltonil on 139 punkti.