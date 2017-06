Londoni MM ei pruugi jääda Usain Bolti viimaseks võistluseks

"Me (treener Glen Millsiga - toim.) ei ole veel otsustanud, mida me teeme," sõnas Bolt Ostravas toimuva IAAF-i võistluse eel. "Ma ei mõtle sellele enne, kui MM hakkab lähedale jõudma." Ühtlasi kinnitas Bolt, et ei jookse Londonis 200 meetri distantsil.

"Praegu keskendun ma lihtsalt oma hooajale," jätkas Jamaika sprindistaar. "Mulle meeldib rahvale meelelahutust pakkuda. Ma tahan nautida iga hetke - see ei saa olema sama, kui ma istun staadioni kõrval. Mul on olnud suurepärane karjäär, ma olen nautinud nii kõrghetki kui madalpunkte, saadud kogemusi, rõõmu ja kurbust. Ma olen saavutanud kõik, mida olen tahtnud ja ma olen karjääri lõppemisega leppinud."

Möödunud aasta oktoobris kinnitas Bolt, et lõpetab Londoni MM-i järel karjääri. "Kindlasti loobun pärast Londoni maailmameistrivõistlusi, see on mu viimane võistlus," lausus Bolt siis. Tõenäoliselt on Londonis Bolti viimaseks jooksuks 4x100 meetri jooksu finaal, mis toimub 12. augustil.