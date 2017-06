Saksamaa ajaleht sai enda valdusse kurikuulsa Garcia korruptsiooniraporti

Saksamaa ajaleht Bild andis teada, et nende valduses on FIFA eetikakomisjoni endise esimehe Michael Garcia 2014. aastal koostatud raport, mis heidab järjekordset valgust järgmise kahe MM-i korraldusõiguste saagale.

Garcia koostatud raport oli 403 lehekülje pikkune, kuid FIFA juhtkond otsustas avaldada "juriidiliselt korrektse versiooni", mille pikkuseks oli 42 lehekülge ning mis ei leidnud protsessis, mille tulemusena anti 2018. aasta MM-i korraldamisõigus Venemaale ning 2022. aasta MM-i korraldamisõigus Katarile, ühtegi viga. Ameeriklasest advokaat otsustas seejärel uurimisest tagasi astuda, öeldes, et Fifa versioon tema raportist sisaldas "ebaselgeid ning valesti esitatud fakte".

Saksamaa ajaleht Bild teatas eile, et nende valduses on Garcia koostatud pikk versioon, mille detailid avaldatakse lähipäevil. Muuhulgas leiab raportist väite, nagu oleks ühe FIFA ametniku 10-aastase tütre hoiusele tehtud kahe miljoni USA dollari suurune sissemakse ning väite, et Katari jalgpalliliidu eralennuk viis kolm FIFA ametnikku enne 2018. ja 2022. aasta MM-ide korraldusõiguste välja jagamist Rio de Janeiros toimunud peole.

"Raport ei tõesta, et 2018. ja 2022. aasta MM-id oleks ostetud," sõnas Bildi ajakirjanik Peter Rossberg oma Facebooki kontol. "Garcia raport on kui pusle, mida on võimalik hõlmata alles siis, kui kõik tükid on omavahel sobitunud. Katarist rääkides on laual veel liiga palju pusletükke."