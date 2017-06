Astana liidrikoormat jagavad Touril Aru ja Fuglsang

Abimeestena asuvad stardijoonele Dario Cataldo, Aleksei Lutsenko, Dmitri Gruzdjov, Michael Valgren, Bahtijar Košatajev, Andri Grivko ja Andrei Zeits, kirjutab Rattauudised.ee.

Fuglsang jäi eemale Taani meistrivõistlustest, sest sai eelmisel nädalal isaks. Triumf Critérium du Dauphinél annab aga märku, et mehe vorm on hea. Aru jäi põlvevigastuse tõttu eemale Giro d’Italiast ja tema osalemine Touril oli pikalt kahtluse all. Soolosõit kodustel meistrivõistlustel oli aga muljetavaldav.

“Jakob ja mina oleme võidusõitudel nagu vennad. Võidusõit näitab, kellest kujuneb tiimi liider,” lausus Aru. “Itaalia meistrivõistluste võitmisega täitus üks minu unistusi. Saavutasin ühel korral alla 23-aastase ratturina teise koha. Olen väga õnnelik, et mul õnnestub meistrisärki mitte ainult Touril, vaid terve järgmine aasta kanda. See pakub suurt rahulolu.”

Kuna Aru hooaja esimene pool jäi tegudevaeseks, osaleb ta tõenäoliselt ka Vueltal, mille ta 2015. aastal võitis. “Mind ootab raske kuu Prantsusmaal, kuid olen rahulik ja enesekindel. Viimased paar kuud on mind proovile pannud, kuid elu on mind õpetanud probleemidest üle saama. Arvan, et olen tugevam kui kunagi varem ja sel hooajal on veel palju võidusõite tulemas. Mul on aega, et häid esitusi näidata.”

Aru leping Astanaga lõppeb selle aastaga. Kasahstani klubi on uue pakkumise teinud, kuid väidetavalt ei taheta itaallasele enam nii palju palka maksta. Arust on teiste seas huvitatud ka Trek-Segafredo, kes ootab paljude teistega, mida suudab sportlane Touril korda saata.