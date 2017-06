Serena Williams andis McEnroe'le vastulöögi

"Kallis John, ma jumaldan ja austan sind, aga palun jäta mind välja ütlustest, mis ei tugine faktidel," sõnas Williams oma Twitteri kontol. "Ma ei ole kunagi mänginud ühegi meestennisisti vastu ja mul pole ka selle jaoks aega. Austa mind ja mu privaatsust, sest ma üritan last ilmale tuua. Head päeva, sir."

"Kui ta mängiks meeste seas, oleks ta ilmselt kuskil 700. kohal," sõnas varemgi mitmete vastuoluliste väljaütlemistega silma paistnud McEnroe intervjuus USA raadiojaamale NPR. "See ei tähenda, et ma ei arvaks, et Serena on suurepärane mängija. Ilmselt on kõik võimalik ja võib-olla kunagi juhtub nii, et naistennisist suudab kõikidest parem olla. Siiani pole ma sellist asja ühelgi spordialal näinud, ma pole seda tennises näinud. Kui ta peaks mängima meeste seas, oleks kõik hoopis teisiti."

Dear John, I adore and respect you but please please keep me out of your statements that are not factually based. — Serena Williams (@serenawilliams) June 26, 2017