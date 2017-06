Taaramäe loodab enne Vueltat Katjušaga lepingut pikendada

Eesti meistrivõistluste grupisõidus pronksiga leppima pidanud Rein Taaramäe hakkab nüüd erinevate sõitudega valmistuma augusti teises pooles toimuvaks Vueltaks, sest laupäeval algavaks Tour de France’iks ta Katjuša meeskonda ei pääsenud.

"Austria velotuur, 2. juulil, lõpeb kaheksandal. Juuli lõpp on veel lahtine, aga loodan sõita kas Poola või Valloonia velotuuri," tutvustas Taaramäe ERR-ile enda lähiaja plaane. "Valmistun hetkel Vueltaks, olen meeskonna listis, aga seal on palju mehi jälle. Tour de France’il oli meid 13 listis, Vueltal on äkki isegi 15. Eks parimad sõelutakse välja."

Enne Vueltat loodab 30-aastane Taaramäe pikendada Katjuša profimeeskonnaga ka lepingut.

"Ma loodan allkirja panna enne Vueltat," sõnas Taaramäe. "See eeldab muidugi, et minek järgmistel sõitudel on hea. Šveitsi velotuuri algus läks mul kehvasti, aga lõpus tegin seal paar päris head numbrit ja hetkeaktsiad tõusid jälle päris kõrgeks, aga korra oleks vaja veel ennast tõestada."

Katjuša särgis võistleb Taaramäe teist hooaega.