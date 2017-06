Kvitova jätab vigastuse tõttu Eastbourne’i turniiri vahele

Birminghami turniir oli Kvitovale tänavu alles teine võistlus pärast pikka sunnitud pausi – mullu detsembris langes Kvitova enda kodus noarünnaku ohvriks, tema vasak käsi ehk ühtlasi mängukäsi sai raskelt vigastada.

Pühapäevases finaalis sai Kvitova 4:6, 6:3, 6:2 jagu australlanna Ashleigh Bartyst, nüüd aga tunnistas Kvitova, et mängis läbi valu.

Tšehhitari sõnul on tal kerge kõhulihasevigastus. "Eelkõige teeb üks koht valu, loodan, et see läheb paari päevaga üle," ütles Kvitova pressikonverentsil. "Loodetavasti ei ole see midagi tõsist."

Tänavuse Wimbledoni põhiturniir algab 3. juuli. Kvitova on sealsetel muruväljakutel triumfeerinud 2011. ja 2014. aastal.