Kregor Zirk võib õnnestumise korral juunioride EM-il ajalugu teha

Eesti koondis on tänavu 14-liikmeline ning esinumbriks eelmise aasta pronksmedalist 50 m liblikujumises Kregor Zirk. Ka tänavu on medalivõimalused kõrged ning suure õnnestumise korral on Zirgil võimalus tõusta esimeseks Eesti ujujaks, kes juunioride EM-il kuldmedali võitnud, kirjutab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Eesti on võitnud juunioride EM-ilt läbi aegade kuus medalit: Natalia Hissamutdinova (50 m rinnuli) ja Martin Liivamägi (200 m kompleksi) on kaela saanud hõbemedalid, Vladimir Labzin (200 m rinnuli), Zirk (50 m liblikat), Jane Trepp (50 m vabalt; 50 m vabalt) on saavutanud kõik pronksmedalid.

Tänavu on koondise esinumber Zirk, kes mullu võitis pronksi 50 m liblikujumises ja neljanda koha poole pikemal distantsil. Ka tänavu on ta stardis neil distantsidel ning lisaks veel 100 m vabaltujumises. Vabaltujumises on medalivõimalused väikesed ning finaalikoht oleks õnnestumine, aga liblikujumise distantsidel on lood teistsugused.

50 m liblikujumises on Zirk üles antud teise ajaga (24,02), kuid see tulemus on ujutud eelmise aasta JEM-il. Hooaja tippmark on 17-aastasel ujujal 24,66 ning see annab stardilehel 12. positsiooni. Siiski tasub märkida, et tänavu ei ole ta tippvormis olnuna veel ühtegi starti teinud ning pikemaid järeldusi sellest teha ei tasu. Konkurents sprindidistantsil on tihe ning suurte riikide ässad seda ala tänavu palju ujunud ei ole ning suure tõenäosusega on medalihinnaks aeg alla 24 sekundi.

100 m liblikujumises on Zirk üles antud kolmanda ajaga. Hooaja edetabeli liidrid venelane Jegor Kuimov ning ungarlane Kristof Milak ujusid aprillis enda riigi meistrivõistlustel supertulemused, vastavalt 51,97 ja 51,98. Zirgi hooaja tippmark on 53,89, mis annab stardilehel hooaja tippmarkide võrdluses kuuenda positsiooni enne võistlust. Kahtlemata tuleb medalihinnaks aeg alla 53 sekundi ning Zirk on kindlasti üks nõudlejaid.

Eesti koondis juunioride EM-il:

Kregor Zirk

Margaret Markvardt

Veronika Olem

Joonas Niine

Armin Evert Lelle

Sandra Maanurm

Ilona Maide

Tiit Matvejev

Mai Riin Salumaa

Janter Suun

Marko Matteus Langel

Kristina Maria Jaamul

Henry Gerhard Uriko