John McEnroe: meeste hulgas Serena Williams 700 seas ei oleks

"Kui ta mängiks meeste seas, oleks ta ilmselt kuskil 700. kohal," ütles McEnroe intervjuus USA raadiojaamale NPR. "See ei tähenda, et ma ei arvaks, et Serena on suurepärane mängija. Ilmselt on kõik võimalik ja võib-olla kunagi juhtub nii, et naistennisist suudab kõikidest parem olla. Siiani pole ma sellist asja ühelgi spordialal näinud, ma pole seda tennises näinud. Kui ta peaks mängima meeste seas, oleks kõik hoopis teisiti."

BBC võttis ühendust edetabelis 701. kohal paikneva venelase Dmitri Tursunoviga, kes karjääri tipphetkel oli maailma 20. reket. Tursunovi arvates ei tahtnud karjääri jooksul ja ka pärast seda mitmete vastuoluliste väljaütlemistega tähelepanu pälvinud McEnroe naiste tennist maha teha, vaid mehed lihtsalt on tugevamad. "Ma tahaks loota, et ma võidaksin Serenat," lisas Tursunov.

"Ma pole kunagi kuulnud, et John ütleks midagi täiesti lolli, ta teab, millest räägib," jätkas Tursunov. "See, mis ta ütles, et Serena on suurepärane mängija, on täiesti õige. Aga ma ikkagi usun, et ma võidaksin."