Lopez üllatas Cilicit ja teenis karjääri kaalukaima võidu

Lopezil ei õnnestunud finaalis kordagi võimsa serviga ligi kahemeetrise Cilici pallingugeimi võita, kuid oli parem kiiretes lõppmängudes ja võitis kaks ja pool tundi kestnud kohtumise lõpuks 4:6, 7:6 (2), 7:6 (8).

Otsustava seti kiires lõppmängus oli Cilicil seisul 6:5 ka matšpall, kuid Lopez suutis viigistada ja võttis võidu enda kolmandal matšpallil.

Lopez mängis Londonis finaalis ka 2014. aastal, kuid toona ei suutnud ta matšpalli Grigor Dimitrovi vastu ära kasutada ja pidi lõpuks kaotuse vastu võtma.

"Ma ei suuda uskuda, et lõpuks selle turniiri võitsin. See oli mu karjääri parim nädal. Raske uskuda, et mängin 35-aastaselt enda parimat tennist, aga nii on," õhkas Lopez. "See 2014. aasta matšpall on endiselt mu mõtteis. Kui nüüd matšpallil servisin, oli raske enda närve kontrollida."

See oli Lopezi karjääri kuues turniirivõit, seejuures teine murul. 11 korral on ta ATP finaalides pidanud vastasele alla vanduma.

Cilic võidutses Queen’s Clubis 2012. aastal kui tema finaalivastane David Nalbandian diskvalifitseeriti Cilici poolt vaadates seisul 6:7 (3), 4:3. Argentiinlane diskvalifitseeriti märatsemise tõttu, nimelt lõi joonekohtuniku tooli ümber olnud piiret ja vigastas sellega joonekohtunikku.

2013. aastal jõudis Cilic samuti finaali, kuid jäi siis alla praegusele maailma esireketile Andy Murrayle.

Aasta kolmas suure slämmi turniir, muruväljakul peetav Wimbledon algab tänavu 3. juulil.