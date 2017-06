Raul Jeets: kindlasti lähme Poola rallile sporti tegema

Jeets tegi koos kaardilugeja Andrus Toomiga viimasel kahel hooajal tõsisemalt kaasa Euroopa meistrivõistluste sarjas, mille kalendrisse kuulus kolmel aastal ka Rally Estonia. Plaan MM-sarjaga liituda tekkis Jeetsil eelmise aasta lõpus ning tänu toetajatele teeb ta Škoda Fabia R5 autoga ning uue kaardilugeja Kuldar Sikuga kaasa kolmel MM-rallil WRC2 arvestuses. Algust tehakse juba eeloleval nädalalõpul Poolas.

"Kuivõrd tegemist on meie jaoks tõsise väljakutsega, siis võttiski esimene pool aastat aega mõelda, nuputada, kokku leppida toetajatega ja teha kõik selleks, et see võimaluseks muutuks ka reaalsuseks," sõnas Jeets Vikerraadiole. "Tippsarjas sõitmise unistus on ju kindlasti igal võidusõitjal. Nii on see juba ammusest aegadest ka meie peas olnud. Aga lihtsalt Eestist otse sinna minna tundus keeruline. Mitu aastat sõita Euroopa meistrivõistlusi erinevatel keerulistel rallidel nii asfaldil kui kruusal lõi selle vajaliku kogemustepagasi."

16-l EM-rallil sõitnud Jeets osales Eesti sõitjatele eksootilisematest rallidest Assooridel, Küprosel ja Kreekas. Ära prooviti ka asfaldirallid Tšehhis ja Iirimaal. WRC2 klassis on esimesel aastal mindud kindla peale ja kaasa tehakse lisaks Poolale veel Soome ja Walesi etappidel.

"Valik oligi tingitud sellest, et sarjaga võimalikult hästi kohaneda pikkade võistlusdistantsidega. Mitte mingit liiga keerukat ja kulukat alguses välja otsida, vaid pigem proovida hakkama saada lähemal. Poola ralli tundub olevat sarnaste oludega võidusõit meie koduteedele. Soome on sarjas kindlasti üks keerulisemaid võistlusi, aga võiks olla sobilik meie kandi sõitjatele ja Wales täpselt samamoodi kruusaralli."

Karjääri parimana EM-sarjas kahel korral neljandaks tulnud Jeets läheb ka MM-sarjas võitlema kõrge koha eest. Võistluspaus on veninud üheksakuuliseks ning Poola ralli eel läbiti Lõuna-Eestis 100 testikilomeetrit. Selge on see, et Jeets - Sikk MM-rallidele mütsiga lööma ei lähe.

"Kindlasti lähme sinna sporti tegema ja võimalusel ka head tulemust tegema. Ma ei oska praegu mitte midagi ette öelda konkurentide ega võistlusformaadi kohta, kuna see kogemus puudub. Me ei ole vist kunagi osalenud võistlusel, kus oleks startinud nii tagaotsast. Kui katki on teed, mis sõidutempovalikut see nõuab... Osad meie klassi sõitjad on küll tuttavad, aga eesmärk on kindlasti kiiresti koheneda, valida meile sobilik tempo ja proovida head kiirust näidata ja püsida kindlasti ühes tükis. Eks sportlik tulemus on ikkagi põhitähtis."

Kui aasta alguses avaldasid nii mõnedki Eesti sõitjad, et nende eesmärgiks on sel hooajal kätt proovida WRC2-sarjas, jõudis selleni esimesena 42-aastane Raul Jeets. Eelmisel aastal sõitsid WRC2-klassis eestlastest Karl Kruuda ja Sander Pärn. Neist parimana lõpetas Kruuda Itaalias kolmandana. WRC2-klassi etapivõiduni on eestlastest jõudnud meie praegune parim sõitja Ott Tänak, lisaks ka Karl Kruuda. Jeetsi meelest võiks eestlasi sarjas alati rohkem sõita, kuid omad piirid seab ka rahakott.

"Kui me vaatame viimast viit aastat või pikemat perioodi, siis tegelikult on vahelduva eduga eestlased ikkagi suutnud osaleda sarjas regulaarselt ja toonud sealt vahelduva eduga koju ka väga häid tulemusi," jätkas Jeets. "Loomulikult oleme ajalooliselt jälle sel kohal, kus on põhjust oodata igalt WRC rallilt ikkagi absoluudi esimest kohta ja vähemalt poodiumikohta. Eks ta ongi teistmoodi formaat ja võistlussari, nõuab võib-olla suuremaid kulutusi ja ettevõtlikkust. Paraku on nii, et kõik korraga sõita ei saa, aga ma ikkagi vaataks seda optimistlikult."

Maailmameistrivõistlustel startimise muudab Euroopa meistrisarjast kallimaks pikem võistlusdistants. Keskmiselt on MM-rallid 100 kilomeetrit pikemad, kui EM-etapid. Samas on Jeetsi sõnul viimastel aastatel üldkulud pigem langenud, kuna turule on lisandunud erinevad R5-autode tootjad. Tema sõnul on rahalised väljaminekud R5-autoga MM- või EM-sarjas osalemiseks viimaste aastatega kõvasti tasakaalustunud.

"Mis on aastatega juhtunud - R5 autosid on rohkem juurde toodetud. Neid on rohkem kasutusse antud ja sellest tulenevalt on võimalik ka rohkem maailmameistrivõistlusi sõita sarnaste kuludega Euroopa meistrivõistlustele. Lõpuks sõltub kõik ikkagi sellest, kui palju kilomeetreid võistlusteks kulutada," ütles Jeets.

"Täna on R5 autode tootmisega tegeletud umbes neli aastat ja neid autosid on väga palju. Nad on loonud sellise omaette klassi, millega on mõistlik võimaluse korral võistelda väljaspool Eesti teid. Kohalikus sarjas võib-olla selle auto võlud nii esile ei tule, aga kui võtame Euroopa meistrivõistuste sarja keerulisemad rallid, asfaldil sõitmise või maailmameistrivõistlused, siis kindlasti on selle autoga mõistlike kuludega võimalik väga korralikul tasemel sporti teha."