Eestlased välismaal: Jürgensoni värav aitas VPS-i võiduni

Äärekaitsja tabamus oli kohtumise ainsaks, kui Jürgenson mänguvahendi avapoolaja lõpus peaga väravasse lõi. Soome kõrgliigatabelis on VPS 26 punktiga teine, HJK-st jäädakse maha kaheksa punktiga. Kolmas on Ats Purje leivaisa Kuopio Palloseura (KuPS) 20 punktiga. Viimati viigistas KuPS võõrsil Turu Interiga 1:1, Purje sekkus vahetusest mängu 63. minutil.

Tabeli neljandal real on Andreas Vaikla ja Mariehamn samuti 20 punktiga. Viimati jäädi 0:2 alla HJK-le. Seitsmes on 18 punktiga Marek Kaljumäe tööandja PS Kemi, kes viigistas eestlase abiga 1:1 Lahtiga. Üheksas on 16 punktiga Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK, kes tunnistas viimati Tampere Ilvese minimaalset 1:0 paremust. Täna õhtul on vastamisi SJK – PS Kemi, Vaikla ja Mariehamn võõrustavad homme õhtul Turu Interit.

Norra kõrgliigas sai suure võidu kirja Nikita Baranov koduklubi Kristiansund, kes alistas võõrsil 4:1 Stabæki. Enar Jääger ja Vålerenga olid 3:1 paremad Lillestrømist. Viigi said kirja Karol Metsa ja Stavangeri Viking, kui kohtumine Haugesundiga lõppes 1:1 viigiga. Taijo Teniste ja Sogndal jäid 0:3 alla Rosenborgile, kes on tabeliliider 28 punktiga. Kõik Eesti koondislased tegid kohtumistes kaasa 90 minutit. Vålerenga on tabelis 21 punktiga viies, Sogndal ja Kristiansund 16 punktiga vastavalt 12. ja 13. kohal. Viking on üheksa punktiga 16. ehk viimasel kohal.

Valgevene kõrgliigas on Artur Pika koduklubi Barõssavi BATE 14. vooru järel kolmas. Viimati oli meeskond Eesti koondise vasakkaitsja abita võõrsil 1:0 parem Grodna Nemanist. Mänguajata jäi ka Sergei Mošnikov, kui Minsk pidi võõrsil tunnistama Gomeli 2:1 paremust. Tabelis on Minsk 16 meeskonna seas 13. kohal. Läti meistrivõistlustel jäid Kevin Kauber ja Jelgava 0:1 alla FC Riiale.