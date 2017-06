Lätis tõusis snuukri reitinguturniiride võitjate rivistusse uus mees

Karjääri esimese reitinguturniiri võiduni jõudnud Day asus finaali juhtima 4:0, kuid Maguire vastas sellele esikohamatši ainsa century break'i ehk 119-punktise seeriaga ja suutis kaks freimi võita, aga seitsmendas freimis otsustas Day tiitli saatuse.

Day alustas turniiri tunamulluse võitja Barry Hawkinsi alistamisega 4:3, sai teises ringis jagu Robert Milkinsist 4:1, kolmandas Kyren Wilsonist 4:3, veerandfinaalis Joe Perryst 4:0 ja poolfinaalis eksmaailmameister Mark Williamsist 5:4.

18-aastase profikarjääri järel esimese tiitlini jõudnud Day oli edu üle mõistagi õnnelik. "Ma mängisin hästi terve nädalalõpu, kusjuures finaal oli nendest mängudest kehvim. Ma tõesti nautisin Riias mängimist," sõnas Day, kes järgmisena esindab koos Williamsiga juuli alguses Hiinas toimuval võistkondlikul World Cupil Walesi koondist.

Tiitlikaitsja Neil Robertson pidi Lätis esimeses ringis ootamatult tunnistama 21-aastase sakslase Lukas Kleckersi paremust 4:3, kuigi tegi ühe 137-punktise seeria ja juhtis 3:2.

19 seasons as a pro...

150+ ranking tournaments...

4 ranking finals...



...and he's finally done it! ????



Congratulations @ryan23day! pic.twitter.com/zceZAgO6KH