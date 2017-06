Vassiljev sai lepingupakkumise oma endiselt tööandjalt

Sel nädalal selgus, et Vassiljev ei jätka uuest hooajast Poola hõbedaklubis Bialystoki Jagiellonias. Kuigi Jagiellonia soovis Eesti koondislase jätkamist, ei jõutud uue lepingu osas kokkuleppele. Nüüd olevat Vassiljevile lepingut pakkunud aga Piast, kus poolkaitsja mängis vahetult enne Jagielloniat, hooajal 2014-2015, vahendas Soccernet.ee.

Poola ajakirjanduse väitel pakkus möödunud hooajal Ekstraklasas 10. koha teeninud Piast Vassiljevile kolme-aastast lepingut.

Eelnevalt on möödunud hooajal Poola kõrgliigas 26 väravasse panustanud keskväljameest seostatud ka Wroclawi Slaskiga, kuid see ei tohiks enam päevakorras olla, sest Jagiellonia endisest peatreenerist Michal Probierzist ei saanud Slaski juhendajat. Küll aga jäi välismaale lahkumisega seostatud Probierz Poolasse, lüües käed Krakowi Cracoviaga. Seetõttu on Poolas liiklemas ka jutud, et Vassiljev võib end siduda mullu Ekstraklasas 14. kohal lõpetanud Cracoviaga. Pallur ise on andnud märku, et sooviks proovida senisest kõrgemat taset, kuid välistatud ei ole ka Poolas jätkamine.