Saaremaa delegatsioon sõitis ülemaailmsetele saarte mängudele

Tänavused Gotlandil toimuvad 17. saarte mängud ka pisut erilised. Nimelt aastal 1999 peeti mängud samuti Gotlandil ja see oli esimene kord, kui Saaremaa sportlased neil rahvusvahelistel mängudel osaleda said.

1999. aastal, kui olid Gotlandil mängud, siis olid seal võistlemas ja ka häid tulemusi tegemas praegused treenerid. Näiteks Andres Lauk tuli Gotlandil 1999. aastal nii grupisõidu kui tänavakriteeriumi võitjaks. Kahekordseks kullaomankuks. Ja nendel mängudel võistleb nüüd tema poeg ja Andres on kaasas treenerina. Samuti Riho Räim, kes on treenerina kaasas võistles ise 1999. aastal.

88 saarlast 110-liikmelisest delegatsioonist lendasid Gotlandile Kuressaarest otselennuga ja loomulikult suurte lootustega. Just võrk- ja korvpallis on saarlased varasematel mängudel tegijad olnud. "Kahjuks Indrek Kajupangal oli põlveoperatsioon ja Timo Eiffus kutsuti Eesti koondisesse, nii et kaks põhitegijat on puudu. Aga ülejäänud Saaremaa parimad pojad on koos ja püüame anda endast parima," ütles treener Enn Laanemäe ETV spordisaatele.

Gotlandil võistlevad nädala jooksul 23 maailma saarelt enam kui 3000 sportlast. Eelmistelt mängudelt Jerseylt tulid saarlased tagasi 19 medaliga ja neist 7 olid kuldsed.