Ülipõneva Bakuu GP võitis Ricciardo, Vettel rammis Hamiltoni

Mitmete avariide tõttu peatati sõit 22. ringil, et koristada Bakuu tänavarajale kukkunud autotükid, mitmel korral käis rajal ka turvaauto, mis lubas kümnendalt stardipositsioonilt alustanud Ricciardol lõpuks triumfeerida.

Avaringil kaasmaalase Kimi Räikköneniga kokku põrganud Valtteri Bottas jäi intsidendi tulemusena teistest sõitjatest ringiga maha, kuid suutis lõpusirgele tulla kolmandana ning finišijoonel 18-aastasest kanadalasest mööduda. Finišis mõõdeti kahe mehe vaheks kõigest 0,105 sekundit.

MM-sarja kaks esimest meest, Sebastian Vettel (Ferrari) ning Lewis Hamilton (Mercedes) põrkasid aga omavahel kokku. Pärast turvaauto rajalt lahkumist sõitis Vettel Hamiltonile kurvis tagant sisse ning rammis teda seejärel ka külje pealt, mistõttu andsid kohtunikud sakslasele kümnesekundilise boksikaristuse.

Nõutu Vetteli sõnul tegi Hamilton tema ees "pidurdusharjutusi" ning jäi tema ees lihtsalt seisma. "Vettel tuli mulle lihtsalt kõrvale ning sõitis mulle sisse," sõnas aga Hamilton Mercedese meeskonnale. Intsidendi tulemusena pidi Hamilton sõitma boksi, kus parandati tema viga saanud peatugi. Vettel lõpetas sõidu neljandana, Hamilton tema järel viiendana.

Üldarvestuses on Vettelil nüüd 153 silma, teisel kohal oleval Hamiltonil on 139 punkti ning Bottasel 111 silma. Võidukas Ricciardo tõusis 92 punkti peale, mis annab talle neljanda koha.

