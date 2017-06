McLaren on Alonsole asendaja valmis vaadanud

McLaren on tänavu ainsana punktiga, kuid Alonso sooviks saada endale istumise alla autot, millega võidelda tiitli eest. Hispaanlane teatas, et McLaren peab sügiseks olema võiduvõimeline, muidu ta lahkub meeskonnast.

McLareni tiimijuhi Eric Boullier sõnul tahetakse kahekordse maailmameistri mantlipärijana näha Alonso kaasmaalast Carlos Sainzi, kes praegu keerab Toro Rosso rooli. „Ma tunnen Carlost ja hindan tema oskusi,“ sõnas Boullier. „Seega on Sainz kindlasti üheks variandiks, kuigi me soovime, et Alonso meie juures jätkaks.“