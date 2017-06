Red Bull jätkab ka tuleval hooajal samade sõitjatega

„Minul ja kellelgi teisel meie tiimis pole kahtlust, et Ricciardo ja Verstappen sõidavad ka tuleval hooajal Red Bulli eest,“ ütles Horner. „Kui Sebastian Vettelil oli leping, mis lubas tal maailmameistritiitlite järel pidada läbirääkimisi teiste võistkondadega, siis meie praegustel sõitjatel on nö juuniorilepingud ja nendel pole õigust tiimi vahetada.“

See on halb uudis kahekordsele maailmameistrile Fernando Alonso, kes tänavu pole McLareniga veel ühtegi punkti teeninud. Hispaanlane teatas, et soovib naasta tippkonkurentsi ning on selle nimel valmis meeskonda vahetama. „Kurb on vaadata, kuidas Fernando sugune mees vaevleb raskustes, kuid meil tema jaoks kohta ei ole,“ lisas Horner.