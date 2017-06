Rallikrossi valitsev maailmameister jätab Rootsi etapi vahele

Nimelt on Ekström juba 2001. aastast Audi ridades DTM-sarjas võistelnud ja kuna sel korral juhtus niimoodi, et ühel ajal sõidetakse rallikrossi MM-etapp Rootsis Höljeses ja DTM-i etapp Nürnburgis Norisringil, palus Audi, et Ekström keskenduks DTM-ile. Rallikrossi MM-sarjas võistleb Ekström enda tiimi EKS-iga.

MM-sarjas on Ekström praegu teisel kohal, jäädes liidrist Johan Kristofferssonist maha kaheksa punktiga. Täpselt sama punktisummaga kaotab ta ka DTM-sarja liidrile Rene Fastile.

"See oli raske otsus, kuna hooaeg on alles algusjärgus ja Mattiasel on mõlemas sarjas tiitlivõimalused," ütles Audi Motorspordi juht Dieter Gass. "Aga kuna ta sõidab DTM-is Audi tehasemeeskonna eest, peab see olema prioriteet. Mattiasel on sel aastal kolmandat korda võimalik DTM-sari võita, ta on Norisringil alati head minekut näidanud. Pealegi on see meie koduetapp ja tahame, et Mattias oleks siin."

"Mul on hea meel, et boss otsuse minu eest ära tegi," tunnistas Ekström. "Kahju, et graafikud kattuvad just mu koduvõistluse Höljese ja lemmiketapiga DTM-is. Oleksin tahtnud mõlemas võistelda, aga see pole logistiliselt võimalik."

Ekströmi Audi S1 rooli istub Höljeses kahekordne juunior WRC võitja PG Andersson. Praegu pole aga veel teada, kes EKS-i sõitjatest Rootsis tiimipunkte hakkavad koguma. Ekströmi kõrval on põhisõitja Toomas Heikkinen, lisaks sõidab individuaalses arvestuses EKS-i ridades lätlane Reinis Nitišs ning on võimalik, et just Nitišs koguks Höljeses Anderssoni asemel meeskondlikke punkte.