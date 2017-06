Lõpetamisest teatanud Horvaatia legend võttis sõnad tagasi

Legendaarne Horvaatia koondise ründaja Ivica Olic ütles Saksamaa väljaandele, et lõpetab 37-aastaselt oma jalgpallurikarjääri, kuid muutis hiljem meelt.

Tööhobusena tuntuks saanud Olic veetis lõviosa oma karjäärist erinevates klubides Saksamaal, kus ta jõudis esindada Berliini Herthat, Hamburgerit, Wolfsburgi ning 80 kohtumises ka Müncheni Bayernit, vahendab Soccernet.ee.

Eelmise kümnendi keskel mängis ta neli hooaega Moskva CSKA-s, kus ta 2005. aastal võitis UEFA Cupi. Oma karjääri viimaseks klubiks jäi tal 1860 München, kes langes tänavu välja Saksamaa esiliigast.

Bayerniga kahel korral Meistrite liiga finaalis mänginud ning nii Bundesliga kui ka Saksamaa karika võitnud Olic lõi Horvaatia koondise eest 104 mänguga 20 väravat.

"Ma olen valmis putsad varna riputama. Ma arvan, et ma võin lahkuda selge südametunnistusega. Olin väga edukas ja saan öelda, et andsin endast treeningutel ja mängudes kõik. Minu jaoks oli unistus mängida nii kõrgel tasemel nii kaua," rääkis horvaat Bildile.

Täna võttis Olic aga uuesti sõna ja ütles, et tema otsus ei ole kaugeltki lõplik. "Ma tean, et Bild avaldas minu lõpetamise, kuid see ei ole tõsi," ütles ta Sportske novostile. "Võib-olla olen mänginud oma viimase mängu, võib-olla mitte. Sama lugu oli eelmisel suvel - kui ma saan enda jaoks hea pakkumise, siis ma jätkan. Ma ei ole vigastatud, ma tunnen end suurepäraselt ja ma suudan mängida. Kuid kui sobivat pakkumist ei tule, siis ma ei pelga lõpetamist."