2014. aasta MM-il mänginud Venemaa jalgpallikoondisel lasub dopingukahtlus

Venemaa sporti on tabanud järjekordne dopinguskandaal, nüüd on kahtluse all kogu 2014. aasta MM-il mänginud jalgpallikoondis.

Kolm aastat tagasi Brasiilias peetud MM-il langes Venemaa koondis konkurentsist välja alagrupiturniiri järel. Kõik 23 Brasiilias koondisesse kuulunud mängijat on Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) uurimise all, lisaks neile veel 11 Venemaa profijalgpallurit, kõiki kahtlustatakse dopingureeglite rikkumises.

Viis nendest 23 toonasest koondislasest olid Venemaa koosseisus ka tänavusel maailmajagude karikaturniiril, kus võõrustaja Venemaa kaotas alagrupi viimases kohtumises Mehhikole ja langes konkurentsist välja.

Kahtlustuste kohaselt on ka jalgpallurid seotud Venemaa riikliku dopinguskeemiga. Jalgpallurid sattusid FIFA uurimise alla seoses probleemsete uriiniproovidega, kirjutab Mail On Sunday.

"FIFA uurib praegu Venemaa jalgpallurite kohta tehtud süüdistusi," ütles rahvusvahelise alaliidu kõneisik Mail On Sundayle.

"FIFA peab neis asjus võtma mõistliku seisukoha enne kui MM toimub. Neil on kohustus avaldada, mis samme nad astuma hakkavad, mida nad leiavad ja vastavalt leitule tegutsema, et enda spordiala au kaitsta," kommenteeris endine Maailma Antidopingu (WADA) juht Dick Pound Mail On Sundayle. "Juba aastaid on kõrgeimal tasemel eitatud seda, et ka jalgpallis tarvitatakse dopingut. Olen näinud liiga palju FIFA esitlusi, mis on nagu muinasjutud sellest, kuidas neil pole probleeme. Nad peavad praegust juhtumit äärmiselt tõsiselt võtma."

Praegu toimub Venemaa maailmajagude karikaturniir, järgmisel aastal aga võõrustab Venemaa MM-finaalturniiri.