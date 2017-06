Endine Liverpooli ja Reali mängumees lõpetas karjääri

Madridi Reali kasvandik siirdus 2007. aastal Deportivo La Corunast Liverpooli. Inglismaa kõrgliigas sai ta kolme aasta jooksul kirja 66 mängu ning 2009. aastal naasis ta Reali, kus püsis kokku koguni seitse hooaega. Oma karjääri viimase hooaja veetis Arbeloa West Ham Unitedis, kuid seal pääses ta platsile vaid neljas kohtumises, vahendab Soccernet.ee.

56 kohtumises Hispaania koondist esindanud Arbeloa oli osa koosseisust, mis tuli 2008. ja 2012. aastal Euroopa meistriks ning 2010. aastal maailmameistriks.

"On aeg öelda head aega. Füüsiliselt olin ma valmis mängimist jätkama," lausus mees ise Marcale ning lisas, et ta naaseks hea meelega Santiago Bernabeule. "Madrid on minu elu klubi, ma ei helista kunagi, et tööd küsida, kuid ma olen saadaval."