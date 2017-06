Eesti naiste 3x3 korvpallikoondis püüab pääsu EuroCupi finaaliturniirile

Avapäeval kohtusid eestlannad Andorra võistkonnaga, keda võideti kindlalt 21:7, seejärel alistati Türgi 13:5, kuid alagrupi kolmandas kohtumises tuli vastu võtta 10:17 kaotus 2016. aasta FIBA 3x3 Euroopa meistritelt Ungarist.

"Kuigi naised mängivad pühapäeval kell 11.40 Saksamaaga alagrupi teise ja kolmanda koha pärast, on turniiri tähtsaimaks mänguks alates kella 13.30-st algav veerandfinaal, mille võitja teenib finaalipääsu Hollandisse," hindas olukorda Sprite 3x3 tänavakorvpalli korraldaja Reigo Kimmel, kelle hinnangul on tegemist hetkel parima Eesti naiste 3x3 tiimiga, keda Euroopa meistrivõistlustele saata. "Kõik on kogemustega 3x3 mängijad, Kadri-Ann Lass oli kolm aastat tagasi mõni nädal lausa maailma esimese ränkinguga U-18 3x3 mängija ja teised on korduvalt 3x3 korvpallis Eesti meistriks tulnud naised," sõnas Kimmel.

FIBA 3x3 EuroCup (endise nimega 3x3 Euroopa meistrivõistlused) turniirilt pääseb viis naiste võistkonda 5.-7. juulini Amsterdamis peetavale finaalvõistlusele. Pääsu kindlustamiseks peab Eesti veerandfinaalis võitma või tagama pääsu nelja võistkonna vahel peetavasse lohutusringi.