Rio olümpiavõitja ohustas 110 m tõkkejooksu maailmarekordit

Kolmanda järjestikuse Jamaica meistritiitli võitnud McLeod jooksis välja kõigi aegade viienda tulemuse, jäädes vaid sekundikümnendikuga alla maailmarekordile 12,80, mis on 2012. aastast ameeriklase Aries Merritti nimel. McLeodist on kiiremini jooksnud veel kuubalane Dayron Robles (12,87), hiinlane Liu Xiang (12,88) ja ameeriklane David Oliver (12,89).

Eelmine Jamaica rekord oli 12,94, mille jooksis 2014. aastal Hansle Parchment.

McLeod ütles pärast võistlust Reutersile, et nüüd on tema sihiks maailmarekord. "Jaa! Mu uus treener Edrick Floreal ütles, et kui eelmisel aastal minu käest maailmarekordi kohta küsiti, puiklesin kogu aeg kõrvale, ma isegi ei tea, miks," meenutas McLeod. "Aga ta pani mind uuesti tõketesse armuma. Ta pani mind tundma, nagu oleksin tõkkejooksuga alles alustanud. Pidin enda tehnikat parandama ja nüüd hakkab kõik paika loksuma."

"Ja ta ütles, et kui nüüd keegi küsib, kas ületan maailmarekordi, peaksin jaatavalt vastama. Ja ma kavatsen seda ka teha," lisas McLeod.

Seejuures jooksis McLeod nii suurepärase aja vaatamata sellele, et riivas ka paari tõket. "Riivasin vist kaht tõket," tunnistas ta.

Teise koha sai McLeodi järel Ronald Levy ajaga 13,13 ja kolmas oli Parchment 13,19-ga.