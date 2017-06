Lõpujoonel kukkunud Liina Tšernov sai võistkondlikul EM-il 4. koha

Tšernov hoidis esimesel ringil jooksjaterivi keskele ja hakkas teise ringiga ettepoole tõusma. Täpselt finišijoonel ta kukkus, kuid lõpuaeg läks siiski kirja, vahendab ajakirja Jooksja Jooksuportaal. Aeg 2.06,45 andis Tšernovile 4. koha, kusjuures ta edestas soomlanna Sara Kuivistot vaid kolme sajandikuga. 800 m jooksu võitis rootslanna Lovisa Lindh ajaga 2.02,36.

Tšernovi sõnul tundis ta lähenevat soomlannat ja tahtis finišijoonel ettepoole viskuda. "Ma pole nii kõva lõppu varem teinud ja olin üpris kinni. Viimasel sammul komistasin ühe jalaga teise taha. Nägu, küünarnukk ja põlv on väheke marraskil, kuid midagi hullu ei ole," ütles Tšernov ajakirja Jooksja Jooksuportaalile. Pühapäeval stardib ta võistkondlikul EM-il 1500 m jooksus.

Meeste 1500 m jooksus läks Kaur Kivistik stardist kohe etteotsa, hoides teisele positsioonile. Kui läbitud poolteist ringi, jätkas ta grupi keskel, kus pidevalt käis trügimine. Kui ring enne lõppu asus Kivistik veel eelviimasel kohal, siis viimasel ringil hakkas ta oma positsiooni parandama, kerkides üha ettepoole.

Paraku tabas Kivistikku ebaõnn, sest tagakurvis tema ees jooksnud sportlane komistas, mistõttu Kivistik pidi käe eesjooksja seljale panema, et mitte talle otsa joosta. Kohtunikud võtsid seda kui tõukamist ja diskvalifitseerisid eestlase, kes algul sai protokollis kirja 9. koha ajaga 4.01,89. Jooks osutus väga aeglaseks, sest võitja, belglase Peter Callahani lõpuaeg oli vaid 3.59,09. Eesti koondise esindus protestis diskvalifitseerimise.

Naiste 3000 m jooksus hoidis Kelly Nevolihhin algusest lõpuni viimast positsiooni. Vaatamata 12. kohale suutis ta välja joosta isikliku rekordi 10.03,22. Tema varasem tippmark oli 10.05,02. Jooksu võitis rootslanna Linn Nilsson ajaga 9.08,97.

Meeste 5000 m jooksus pidi Allar Lamp leppima viimase ehk 12. kohaga ajaga 15.46,40. Lamp kaotas ringiga nii jooksu võitnud türklasele Ali Kayale kui teisena lõpetanud šveitslasele Julien Wandersile. Türklane Kaya juhtis jooksu algusest peale ja võttis kindla võidu ajaga 13.36,75, mis on uus võistluste rekord.

Enamik jooksjad tegid ringi sisse 3000 m takistusjooksus võistelnud Olga Andrejevale, kes sai viimase ehk 12. koha ajaga 12.03,96. Jooksu võitis šveitslanna Fabienne Schlumpf ajaga 9.38,08. Andrejeva sõnul tabas teda nädala algul kõhuviirus, mistõttu ei saanud paar päeva süüa. "See tõmbas mind nii tühjaks, et lihastes polnud jõudu. Kulgesin rahulikult lõpuni. Ehki haigus küll on juba möödas, aga kaotatud kilod ja jõud ei ole veel tagasi tulnud, " tõdes Andrejeva.