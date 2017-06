Maailmajagude karikaturniiril selguvad täna need kaks koondist, kes pääsevad lisaks Portugalile ja Mehhikole nelja parema hulka. ETV2 otseülekanne kohtumisest Saksamaa - Kamerun algab kell 17.50, samal ajal on kanalil ETV+ vastamisi Tšiili ja Austraalia. ETV2 mängu kommentaatorid Kristjan Kalkun ja Marko Pärnpuu, stuudios Aet Süvari. ETV+ ülekanne on ERR-i spordiportaalis venekeelne.

B-alagrupis on nii Tšiilil (väravate vahe 3-1) kui Saksamaal (4-3) neli punkti, Austraalia (3-4) ja Kamerun (1-3) on ühe punkti peal. Teoreetiliselt on aga võimalik ka olukord, kus nelja parema hulka saavad nii Austraalia kui Kamerun, selle jaoks peavad nad oma vastased alistama vähemalt kahe väravaga.

"Kamerunil pole enam midagi kaotada," tõdes Saksamaa peatreener Joachim Löw. "Nad pääsevad edasi ainult võites. Homne (tänane) mäng saab meie jaoks olema väljakutsuvaks ning füüsiliselt intensiivseks, nad mängivad tempokat mängu ning nende ründajad on väga kiired." Saksamaa sõitis turniirile noore ja võrdlemisi "rohelise" koosseisuga, kuid senised kaks mängu on tõestanud, et sakslaste B-koondis suudab talendika keskvälja toel konkurentsis püsida. See on muljet avaldanud ka Kameruni peatreenerile.

"Enne turniiri arvasin, et (Saksamaa kuulsamate mängijate koju jäämine) aitab meid, sest ma nägin, et tegu ei olnud nende tavapärase koondisega," rääkis belglane Hugo Broos matšieelsel pressikonverentsil. "Pärast Saksamaa kahte mängu olen aga pidanud oma vaateid veidi muutma. Nende B-koondis on väga heal tasemel ning meie peame näitama oma parimat mängu." Pärast 1:1 viiki Austraalia vastu tõi Broos välja ka Kameruni jalgpalli suurima valukoha. "Meil ei ole häid ründajaid," tõdes belglane. "Me otsime, otsime, otsime ning jätkame otsinguid, aga peame ka kellegi leidma, kellegi, kes suudab väravaid lüüa."

Vastukaaluks Kameruni kiiretele mängijatele alustab Löw täna taas Roma kaitsja Antonio Rüdigeriga. Samas tunnistas valitsevate maailmameistrite juhendaja, et koosseisu muutmisel tuleb olla ettevaatlik. "Ma ei saa liiga palju muuta," sõnas Löw. "Ma ei saa seitse või kaheksa mängijat välja vahetada, sest meeskonna struktuur peab jääma samaks. Neli või viis vahetust on aga võimalik. Rüdigeri kaasamine oli ette planeeritud, sest Kamerunil on nii kiired mängijad ning kiirus ja jõulisus on ka Rüdigeri tugevusteks."

Ka teises tänases kohtumises peab ründavamaks pooleks olema paberil eeldatavalt nõrgem meeskond - kui Tšiilile piisaks Austraalia vastu viigist, peavad Aasia meistrid kohtumise võitma vähemalt kahe väravaga. Ka lõuna-ameeriklased jahivad kohtumisest siiski võitu, sest alagrupis teiseks jäämine tähendaks poolfinaali valitseva Euroopa meistri Portugali vastu ning Juan Antonio Pizzi mehed eelistaksid poolfinaalis kohtuda Mehhikoga, kelle nad alistasid eelmise aasta Copa America Centenariol skooriga 7:0.

Tšiili meedia sõnul teeb Pizzi tänaseks kohtumiseks koguni viis vahetust ja lisaks Jose Fuenzalidale, Paulo Diazele, Eugenio Menale ning Fransisco Silvale saab Tšiili väravapostide vahel taas näha koondise kaptenit Claudio Bravot. "See, et ta pole paar viimast kuud mänginud, ei oma nii heade mängijate puhul erilist tähtsust," sõnas Pizzi viimati 27. aprilllil väljakul käinud väravavahi kohta. Tšiili peatreener lisas, et ka tänases mängus on nende plaaniks vastasmeeskond tugeva surve alla panna ning ära väsitada.

"Ma tean suurt osa Tšiili mängijatest, sest mul on oma karjääri jooksul olnud õnne neist paljude vastu mängida," rääkis 37-aastane Austraalia igiliikur Tim Cahill. "Nad on tehniliselt võimekad, aga mängivad kirega. Tšiili võib küll olla vananev meeskond, aga kogemused on nende tugevaks küljeks."

Võimalikud algkoosseisud:

Saksamaa (3-5-2): Trapp - Rüdiger, Mustafi, Süle - Hector, Draxler, Rudy, Goretzka, Younes - Werner, Stindl

Kamerun (4-5-1): Ondoa - Mabouka, Ngadeu-Ngadjui, Teikeu, Fai - Djoum, Siani, Bassogog, Moukandjo, Anguissa - Aboubakar

Tabeliseis: 1. Tšiili 4 punkti (3-1), 2. Saksamaa 4 punkti (4-3), 3. Austraalia 1 punkt (3-4), 4. Kamerun 1 punkt (1-3).