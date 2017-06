Endine Hispaania koondise ja Madridi Reali äärekaitsja lõpetas karjääri

"On aeg hüvasti jätta," sõnas Arbeloa Marcale. "Füüsiliselt oleksin valmis ka edasi mängima, aga lõpetamise põhjus on pigem psühholoogiline. Jalgpall on minu jaoks olnud päevast-päeva kestnud võitlus – Hiinas või USA-s mängimine ei paku mulle huvi. Ma taipasin, et ei taha raha pärast edasi mängida ning oma perekonnast eemal olla, seega ei olnud enam midagi, mis mind oleks motiveerinud."

56 korral Hispaania jalgpallikoondist esindanud Arbeloa mängis oma karjääri jooksul nii Madridi Realis, Deportivos, Liverpoolis kui West Ham Unitedis. Lisaks koondisega võidetud trofeedele kuulub Arbeloa auhinnakappi ka kaks Meistrite liiga, üks Hispaania kõrgliiga ning kaks Hispaania karikavõistluste võitjamedalit.