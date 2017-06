Taas kvalifikatsiooni võitnud Hamilton kärbib Schumacheriga jõudsalt vahet

Hamilton edestas meeskonnakaaslast 0,434 sekundiga, teised mehed kaotasid britile juba enam kui sekundi. Kolmandat-neljandat aega näidanud Ferrari piloodid Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel olid Hamiltonist aeglasemad vastavalt 1,100 ning 1,248 sekundit.

Hamiltoni jaoks oli tegemist karjääri 66. kvalifikatsioonivõiduga, kõigi aegade edetabelis esimest kohta hoidev Michael Schumacher jääb britist nüüd kahe võidu kaugusele.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF #QUALI) @LewisHamilton in a class of his own today ???? #AzerbaijanGP ???????? #F1 pic.twitter.com/IGX8Irs8zR