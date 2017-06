Juventuse noormängija isa nõuab klubilt traktoreid

Itaalias Torino Juventuses palliva 17-aastase Moise Keani isa on sattunud küllaltki koomilisse olukorda, nõudes klubilt lubatud rasketehnikat.

Valitsev Itaalia jalgpallimeisterJuventus võib silmitsi seista talendika itaallase lahkumisega klubist vabaagendina. Vanuse tõttu vajab Moise ükskõik millise lepingu sõlmimisel tema isa Biorou Keani luba, kes pole aga rahul praeguse olukorraga. Biorou ütles Tuttosport'ile, et tema poeg teenib hetkel Juventuses oodatult 700 000 eurot aastas, kuid klubi pole täitnud punkti, milles lubati põlluäri jaoks Elevandiluurannikule traktoreid, vahendas Soccernet.ee.

"Mul on Elevandiluurannikul mitu hektarit maad, kus tahan kasvatada riisi ja maisi. Küsisin põlluharimise tehnikat ja nad (Juventus - toim.) ei näinud selles probleemi, kuid nüüd on asjalood muutunud," rääkis Biorou Kean.

Samuti pole Biorou rahul kuulsa agendi Mino Raiola tegutsemisega ja polevat üldse lubanudki tema saamisel Moise agendiks. "Raiola ütleb, et ta on mu poja agent, kuid tegelikult pole me ühtegi kokkulepet teinud. Kui saaksin, siis valiksin teise agendi."

Moise Kean sattus suurklubide huviorbiiti pärast seda, kui temast sai esimene 2000. aastatel sündinud mängija, kes käinud väljakul mõnes Euroopa viies suurimas liigas. Eelmisel hooajal saigi ta Itaalia kõrgliigas kirja kolm kohtumist ning sekkus Meistrite liigas vahetusest Sevilla vastu 3:1 võidumängus. Teda on seostatud Londoni klubide Chelsea ja Arsenaliga ning samuti Manchester Cityga.