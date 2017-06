NHL-i draftis esimesena valitud šveitslane tegi hokiajalugu

18-aastasest keskründajast sai esimene Šveitsi hokimängija, kes on NHL-i draftis esimesena valitud. Seni oli šveitslastest parim olnud Nino Niederreiter, kes valiti 2010. aastal viiendana.

Philadelphia Flyers valis teisena kanadalasest ründaja Nolan Patricku ning Dallas Stars kolmandana soomlasest kaitsja Miro Heiskaneni,

2017. aasta NHL-i drafti esikümme:

1. Nico Hischier (SUI) ründaja New Jersey Devils

2. Nolan Patrick (CAN) ründaja Philadelphia Flyers

3. Miro Heiskanen (FIN) kaitsja Dallas Stars

4. Cale Makar (CAN) kaitsja Colorado Avalanche

5. Elias Pettersson (SWE) ründaja Vancouver Canucks

6. Cody Glass (CAN) ründaja Vegas Golden Knights

7. Lias Andersson (SWE) ründaja New York Rangers

8. Casey Mittelstadt (USA) ründaja Buffalo Sabres

9. Michael Rasumussen (CAN) ründaja Detroit Red Wings

10. Owen Tippett (CAN) ründaja Florida Panthers