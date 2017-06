Ogier: Poolas on kaotatud sekundeid raske tagasi võita

"Hooaja selles punktis me tahtsimegi esikohal olla, kuid seetõttu peame avapäeval teistele teed lahti lükkama ja maksimaalselt pingutama, et vahe konkurentiga liiga suureks ei käriseks," ütles prantslane oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Poolas on kaotatud sekundeid raske tagasi võita, kuid vaatame, mida teha annab. Eestis toimunud testisõidul leidsime hea autotunnetuse ning oleme nüüd valmis endast maksimumi andma."

Ogier loodab punktitabeli eesotsas olla ka pärast Poola rallit. "Meie peamiseks eesmärgiks on liidrikoha säilitamine, kuid hea kui suudaksime vahet konkurentidega suurendada," lisas prantslane.