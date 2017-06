M-Spordi tiimijuht: Poolas püüame poodiumikohti

"Kogu tiim töötab selle nimel, et meie jaoks fantastiline hooaeg jätkuks," ütles Wilson M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Nagu alati, nii lähme ka Poolas poodiumikohti püüdma."

Rallimehi ootavad nüüd võistlused kiiretel Poola ja Soome teedel. "Ma ei jõua ära oodata, et näha tänavuseid uusi autosid Poolas kihutamas," lausus Wilson. "Meie kolmel sõitjal on seljataga edukad testid Eestis ning ma ei näe põhjust, miks me ei võiks võidelda kõrgete kohtade eest."