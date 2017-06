Võidukad Portugal ja Mehhiko pääsesid nelja parema hulka

Portugal alistas Peterburis toimunud kohtumises Uus-Meremaa 4:0. Rahulikult alanud mängus haaras Portugal edu 33. minutil, kui penalti realiseeris Cristiano Ronaldo, kellele oli see Portugali koondise eest juba 75. väravaks.

Neli minutit hiljem viis Manchester City värske täiendus Bernardo Silva portugallased kahe väravaga ette, kuid vigastas maandudes oma pahkluud ning vahetati teise poolaja alguses seetõttu ka välja. 80. minutil viis ilusa soolorünnaku teinud Andre Silva Portugali juba 3:0 ette, neljaväravalise võidu kindlustas valitsevatele Euroopa meistritele Nani. Kohtumise jooksul oli ka Uus-Meremaal mitmeid võimalusi skoori avada, kuid väravani siiski ei jõutud.

Samal ajal Kaasanis toimunud matšis oli Mehhiko 2:1 üle võõrustajariigist Venemaast. Mehhiko kaitseliini peataoleku karistas 25. minutil ära Venemaa ääremängija Aleksandr Samedov, kes lõi palli 11 meetrilt madalalt Guillermo Ochoa kaitstud väravasse. Viis minutit hiljem viigistas Nestor Araujo pealöök seisu.

Teise poolaja seitsmendal minutil viis Hirving Lozeno mehhiklased Venemaa väravavahi Igor Akinfejevi eksimuse kaasabil ette ning 60. minutil lõi Hector Moreno juba mehhiklaste kolmanda värava, kuid matši peakohtunik Fahad Al-Mirdasi vilistas pärast väikest abi videokohtunikult suluseisu. 68. minutil jäi Venemaa väljakule kümnekesi, sest Juri Žirkov pidi teise kollase kaardi tõttu väljakult lahkuma.

72. minutil oli võõrustajariigil suurepärane võimalus seis viigistada, kuid vahetusest mängu sekkunud Igor Smolnikov ei suutnud palli viie meetri pealt võrku suunata. Tulemusega 2:1 kohtumine ka lõppes.

Portugal ja Mehhiko lõpetasid alagrupi seitsme punktiga, Venemaa arvele jäi kolm silma ning Uus-Meremaa ei suutnud punktiarvet avada. Grupi võitnud Portugal kohtub 28. juunil Kaasanis toimuvas poolfinaalis B-alagrupi teise koha saajaga, Mehhiko 29. juunil Sotšis B-grupi võitjaga.

Enne mänge:

Kaks kaotust saanud Uus-Meremaa on maailmajagude karikalt juba välja langenud, soov turniirile oma jälg jätta on aga säilinud. "Iga mängija annab endast absoluutselt kõik," sõnas Okeaania meistrite peatreener Anthony Hudson matšieelsel pressikonverentsil. "Me ei taha mängida "austusväärsele" lõpptulemusele, me tahame mängu võita. Mitte keegi ei tunne aukartust, me ei jõua kohtumist ära oodata."

Portugali peatreener Fernando Santos andis pressikonverentsil mõista, et koosseisus toimub muutusi, kuid jättis lahtiseks, kas meeskonna suurim staar Cristiano Ronaldo teeb viimases alagrupimängus kaasa või mitte. "Kõik tahavad Cristiano Ronaldot vaadata, isegi mina tahan Cristiano Ronaldot vaadata," muheles Santos. "Ma ei tea veel, kas ma mängin Cristianoga või Cristianota - võin vaid öelda, et vahetusi tuleb." Hudsoni sõnul ei muuda see Uus-Meremaa jaoks oluliselt midagi. "Me oleme näinud kõiki vahendeid, mida Ronaldo peatamiseks on kasutatud, kuid tema peatamine ei oleks veel mängu lõpp - neil on veel ka Nani, Ricardo Quaresma."

Ronaldo mängis Madridi Reali eest sellel hooajal 46 kohtumist, viimati käis portugallane nii vähestes kohtumistes väljakul oma esimesel (2009/10) hooajal Hispaania suurklubi eest. Eelmisel aastal lisandusid pikale klubihooajale veel Portugali jaoks kuldselt lõppenud Euroopa meistrivõistlused, Reali peatreener Zinedine Zidane andis aga möödunud augustis Ronaldole mõista, et oma karjääri pikendamise nimel peab mees aeg-ajalt ka puhkama. Nii ka läks, Ronaldo jättis selle aasta aprillis ja mais vahele neli järjestikust Reali võõrsilmängu ning lõikab nüüd otsuse vilju - viimases üheksas mängus nii klubi kui koondise eest on Ronaldo võrku sahistanud 15 korral.

Uus-Meremaa tuli Venemaale mõnevõrra sarnaste eesmärkidega kui neist maailma edetabelis 92 kohta kõrgemal olev valitsev maailmameister Saksamaa. "Meie noored mängijad ei saa piisavalt tunnustust, isegi mitte kodumaal," tõdes Hudson. "Uus-Meremaal on mitmeid väga talendikaid noori mängumehi. Kui me mängime sellistel turniiridel, näevad inimesed meeskonna potentsiaali." Noor koondis tahab maailmale kahtlemata näidata, mida kaugel Okeaanias suudetakse, sest järgmisel aastal saab neil Venemaale naasmine olema keeruliseks ülesandeks. Kui oma tsooni finaalis saadakse kahe mängu kokkuvõttes jagu Saalomoni Saartest, minnakse MM-i play-off'is vastamisi Lõuna-Ameerika tsooni viiendaga, kelleks on praegu Argentina. Võrdlemisi erineva klassiga meeskonnad.

Ülipõnevaks saab kahtlemata olema samal ajal algav teine matš. Mehhikoga kohtuv Venemaa mängib Kaasanis esimest korda ning võõrustajad peavad lootma, et Tatarstani vabariigi pealinnas suudetakse neid võimsalt kannustada - eeldades, et Portugal Uus-Meremaale alla ei jää, viib Venemaa poolfinaali vaid võit. Kui Portugal peaks Okeaania koondisele tõesti kaotama, saaksid venelased edasi ka viigi korral, see on aga stsenaarium, mille täitumisele on raske loota. Mehhiko jaoks piisab nelja parema hulka pääsemiseks ka viik, mistõttu peab Portugali vastu ehk liigagi konservatiivselt mänginud Venemaa juhendaja Stanislav Tšertšessov mängijad täna väljakule saatma oluliselt agressiivsemas süsteemis.

Võimalikud algkoosseisud:

Uus-Meremaa (5-3-2): Marinovic - Doyle, Smith, Durante, Boxall, Ingham - Thomas, Tuiloma, Lewis - Wood, Rojas

Portugal (4-3-3): Rui Patricio - Semedo, Neto, Fonte, Eliseu - Andre Gomes, Danilo, Adrien - Bernardo Silva, Nani - Andre Silva

Tabeliseis: 1. Mehhiko 4 punkti (4-3), 2. Portugal 4 punkti (3-2), 3. Venemaa 3 punkti (2-1), 4. Uus-Meremaa 0 punkti (1-4)