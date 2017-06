Sloveenia koondis sai EM-iks täiendust nimeka ameeriklase näol

"Mul on hea meel, et saan Sloveeniat esindada. See on mu karjääris uueks suureks väljakutseks," lausus Randolph. "Ma annan endast parima, et mitte petta Sloveenia korvpalliliidu ja treener Igor Kokoskovi usaldust."

27-aastane ja 211 cm pikkune Saksamaal sündinud ameeriklane mängis enne 2016. aastal Madridi Reali siirdumist Golden State Warriorsis, New York Knicksis, Minnesota Timberwolvesis, Denver Nuggetsis ja Krasnodari Lokomotiiv-Kubanis.