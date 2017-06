Venemaa koondise peatreener: Mehhiko koosseis on paberil meist tugevam

Enne Eesti aja järgi kell 18.00 algavaid kohtumisi Mehhiko - Venemaa ja Uus-Meremaa - Portugal on Mehhikol ja Portugalil neli, Venemaal kolm ning edasipääsulootused minetanud Uus-Meremaal null punkti.

"Mehhiko koosseis on paberi peal meist tugevam," ütles Venemaa koondise peatreener Stanislav Tšertšessov. "Nad on mänginud kaks head mängu, kuid me teame mida tegema peame."

Võit viiks venelased poolfinaali. "Me ei mõtle sellele," lausus Tšertšessov. "Meie mängijad oskavad võtta ühe sammu korraga."