Tänak eesootavast Poola etapist: see on sõitjate ralli

Tänak võidutses Poolas 2014. aastal WRC2 klassis ning oli aasta hiljem WRC masinal kolmas ning mullu teine. Seejuures libises eestlasel eelmisel aastal võit käest ära alles lõpu eel. "Kõik teavad, et Poola ralli on üks mu lemmikutest," ütles Tänak oma tööandja M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. "Ma olen üles kasvanud Eestis, kus on samasugused kiired teed."

Tänaku meelest eralduvad Poolas terad sõkaldest. "See on sõitjate ralli," ei varjanud Tänak. "Kiirused kasvavad suureks ning sa pead ennast autos kindlalt tundma, samuti tuleb kaardilugeja noodid korralikult kirja saada. Iga väiksemagi eksimuse tõttu võib palju aega kaotsi minna."

Eelmise MM-etapi Sardiinias võitnud Tänak ei hakka eesmärkidest rääkima. "Meil on kolmas stardinumber, mis pole kõige parem, kuid Eestis toimunud testid sujusid hästi ning enesetunne on positiivne," lausus Tänak, kuid lisas: "Alati on meie miinimumeesmärgiks olnud poodium."