Toyota tiimipealik: ma ei tea mida Poolast oodata

"Poola rallil valitsevad umbes samasugused tingimused kui Soomes, kuid teed on ilma hüpeteta ja pehmemal pinnasel," lausus Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen. "Poolas on tähtsal kohal auto aerodünaamika suurtel kiirustel, aga see on meil seni toiminud hästi. Poola ralli ei tohiks masinale nii kurnav olla kui paar eelmist etappi, kuid päris kindel ei saa selles olla."

Mäkinen on küll neljakordne maailmameister, kuid Poola on soomlase jaoks tundmatu koht. "Ma pole seal kunagi sõitnud ning seega ei tea ma täpselt mida oodata," arutles Mäkinen. "Tiimi sõitjatel on aga eesmärgid selged ja meie teeme kõik selle nimel, et nad saaksid keskenduda ainult võistlusele."