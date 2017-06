Valgete Teede rattarallil tuleb starti ka värske Eesti meister

Tegemist on omanäolise ja Eestis ainulaadse võistlusega, mis liigitub küll maanteerattasõidu alla, aga rada vürtsitavad asfaldilõikude vahele pikitud kruusateede lõigud. Seega on tegu kuulsa Pariis-Roubaix võidusõidu eestimaise versiooniga, kus Põhja-Prantsusmaa munakiviteid asendavad Lõuna-Eestile omased silmipimestavalt valged kruusateed. Võidusõidu sünd ja olemus ongi inspireeritud sellest legendaarsest rattavõistlusest.

Peakorraldaja Indrek Kelk: "Sangastes toimuva Valgete Teede rattaralli eripäraks teiste Eesti võistluste ees ongi huvitav ja vaheldusrikas rada, mis koosneb küll valdavalt asfaltteest, kuid läbida tuleb ka kuus erineva pikkusega kruusalõiku ja seda kõike Sangaste-Lüllemäe-Karula kandi üles-alla looklevatel teedel."

"Meie eesmärk on rattaralliga pakkuda vaheldust tavapärastele suvistele maanteesõitudele ja lõhkuda rutiinset mõtlemist, et maanteesõit ongi vaid asfaltteedel vuramine. Pikema 79,5 km distantsi puhul tuleb kruusal läbida kokku 31 km, mis muudab võidusõidu käigu põnevaks ja kaasahaaravaks, sest arvestada tuleb palju rohkemate teguritega kui tavalisel asfaldisõidul."

"Ratturitele, kes kardavad kummi purunemist kruusateedel, saab rahustuseks öelda, et esiteks on sellel aastal kruusateed väga heas sõidukorras ja soovitan oma maanteerattale panna alla kõrgemad, 25-27 mm rehvid, mis tagavad kindlasti parema vastupidavuse ka kruusateedel. Ebaõnne korral on rajal ka kaks neutraalse tehnilise abi autot ja üks mootorratas, kes püüavad abi anda kõikidele, kellel oma saateautot rajal ei ole."

Võidusõidu starti on tulemas enamus parimatest kodus olevatest Eesti ratturitest eesotsas viimase Valgete Teede rattaralli võitja ja värske Eesti meistri Silver Mäomaga (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi).

Valgete Teede rattaralli distantsid on 79,5 km ja 23,4 km. 79 km distants kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Karula-Lüllemäe-Haabsaare-Valtina-Kobela-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Antud distantsil võtavad mõõtu nii eliitratturid kui ka tugevamad harrastajad. Eripäraks 23 km distantsi ees on asjaolu, et kasutada võib vaid maantee või cyclokrossi jalgrattaid.

23 km pikkune matkadistants on sobilik ja jõukohane igale rattasõbrale. 23 km rajal on ka üks kruusalõik kogupikkusega 5,9 km,rada kulgeb marsruudil Sangaste Lossiküla-Tagula-Lauküla-Vastsemõisa-Lossiküla. Sellel distantsil on lubatud osaleda igat tüüpi ratastega.