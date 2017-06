Eesti taipoksijad võistlevad täna Tai suurimas profisarjas

Eestit esindavad Viimsi Tigers Gym võitlejad Andi Uustalu, Raul Esko ja Wiru Treening klubi esivõitleja Urmas Närep.

Tigers Fight Team Estonia sportlased võistlesid esmakordselt Max Muay Thai võistlussarjas eelmisel nädalal, kui ringis mindi vastamisi Tai, Hiina ja Jaapani võistlejatega. Eesti Tiimi sportlastest said just Uustalu, Esko ja Närep järgmisesse vooru ning võimaluse suurturniiril võidelda.

"Esimesed võistlused läksid hästi ja kõik järgmises voorus võistlevad sportlased näitasid head taset ning võitlusvaimu. Tulime just nädalaselt treeninglaagrist Tai militaarbaasist, kus treenisime koos Tai kuningliku sõjaväe taipoksi koondisega. Trennid olid väga rasked ja tehnilised. Ettevalmistus on hea ja lähme oma matshe võitma" ütles Eesti tiimi mänedzer Ivo Pukk.

"Max Muay Thai BATTLE võistlustel on Eesti taipoksijate vastasteks parimad Tai võitlejad. Võistlust kannab üle Tai kohalik televisioon ja on Tais väga populaarne. Võistlused toimuvad taipoksi profireeglitega ehk full muay thai, kus on kolm kolmeminutilist roundi."