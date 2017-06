AIK-i needus: taas vigastas üks florakas põlve

Suvised sõpruskohtumised Rootsi suurklubi AIK-iga on FC Flora jaoks needuslikud. Kui mullu said ränga põlvevigastuse kaks pallurit, siis eile pidi matši pooleli jätma Martin Miller.

Eelmise aasta juunis kohtusid AIK ja Flora omavahel samuti treeningkohtumise raames ning toona tehti Stockholmis 1:1 viik, vahendab Soccernet.ee. Siis jäid matši varjutama Hannes Anieri ja Kevin Aloe vigastused, mis jätsid mehed ligi aastaks väljakutelt eemale.

Mõlemad on alles nüüd suurde mängu naasmas - Aloe sai väljakule esmakordselt aprillis Esiliigas ning on Premium liigas juba kolmel korral Flora pingile kuulunud. Eilegi mängis ta kaasa avapoolaja. Anier on trauma järel kahel korral sekkunud vahetusest mängu Esiliigas. Seda alles sel kuul ning eilset kohtumist vaatas ta tribüünilt.

Eile sai umbes tunniajase mängu järel vigastada teiseks poolajaks platsile pääsenud Flora äärepoolkaitsja Martin Miller, kellele vastane tsenderduse järel jalgadesse libistas. Kannatada sai mehe parema jala põlv. Seda nii tõsiselt, et mees jäi väljakule liikumatult lamama ning Flora peatreeneril Arno Pijpersil tuli Roman Sobtšenko mängu tagasi vahetada.

Vigastus tundus esmapilgul väga karm, kuid esimeste hinnangute kohaselt liiga tõsiseks ikkagi ei osutu. "Nägi päris karm välja, jah," nõustus Pijpers. "Nüüd sõltub meie meditsiinipersonalist, kas nad suudavad ta [euromängudeks] mängukõlblikuks teha või mitte," lisas ta.