Liverpool ostis 39 miljoni euro eest ründetalendi

25-aastane ääreründaja tegi Itaalia klubis suurepärase hooaja, lüües 31 mänguga 15 väravat ja aidates meeskonna sealsetel meistrivõistlustel teise kohani.

Salah oli lähedal Liverpooliga liitumisele ka 2014. aastal Šveitsi klubi Baseli mängijana, kuid toona napsas Chelsea aafriklase siiski endale. Inglismaa pealinnaklubis läbilööki aga ei tulnud ning Salah laenati algselt Fiorentinale ja seejärel ka Romale, kes ta mullu suvel 15 miljoni naela eest päriseks ostis.

Liverpooli peatreeneri Jürgen Kloppi sõnul on Salah suurepärane segu kogemustest ja potentsiaalist. "See on meie jaoks väga põnev täiendus," sõnas sakslane. "Ma olen teda jälginud alates Baseli aegadest ja ta on kasvanud tõeliselt heaks mängijaks. Tema kiirus on võrratu, ta lisab meile ründejõudu ja juba praegu oleme selles valdkonnas tugevad. Mulle meeldib, et ta tõstab meie taset veelgi."