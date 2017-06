Linnapea: Kaasan on MM-i võõrustamiseks 95% valmis

Kaasani linnapea Ilnur Metšin kinnitas tänasel pressikonverentsil, et 1,2 miljoni elanikuga linnas on tehtud palju olulisi muutusi ning 95% ollakse ka järgmise aasta MM-ks valmis.

"Muidugi on asju mille kallal me töötame, kuid üldiselt on Kaasan teinud ära suure töö," lausus Metšin. "Peale maailmajagude karikat oleme planeeritud veel rida töid tee-ehituses, heakorratöid ja elektrivõrguga seotud töid. Aega meil üldiselt on, kuid 95% oleme valmis."

450 miljoni dollari eest nelja aasta eest ehitatud Kaasani staadionil tegid maailmajagude karikal Portugal ja Mehhiko 2:2 viigi ja Saksamaa - Tšiili on teine turiirimäng Kaasanis.

"Sellised sündmused nagu maailmajagude karikas ja maailmameistrivõistlused 2018 muudavad inimesi ja sealhulgas noorsugu. Kümned tuhanded Kaasani ja Tatarstani inimesed läbisid vabatahtlike koolituse ja nägid maailma."