Heas vormis maailma viies reket võib libeda muru tõttu Wimbledonist loobuda

Ukrainlanna kaotas täna Birminghami turniiril 16 parema hulgas maailma edetabelis alles 102. positsioonil asuvale itaallannale Camila Giorgile 4:6, 6:4, 2:6.

Pärast maailma esireketi Angelique Kerberi loobumist kõrgeima asetuse teeninud 22-aastane Svitolina aga oma mängu liialt ei kritiseerinud.

"Ma olen pettunud, et langesin välja, aga ma ei ole pettunud oma esituse üle, sest ma ei suutnud oma võimetest isegi 50% näidata," tunnistas Svitolina. "Ma tõesti ootan tänavust Wimbledoni, aga täna oli väljak libe ja see on mu jalale väga halb."

Svitolina tunnistas, et Wimbledoni turniir on seega küsimärgi all. "Hooaeg on veel pikk ja tulekul palju suuri turniire, kus tunnen end kõval kattel märksa mugavamalt ja enesekindlamalt."

Tänavu on Svitolina võitnud juba neli WTA turniiri - veebruaris Taiwanis ja Dubais, aprillis Istanbulis ja mais Roomas - ning jõudis Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali.