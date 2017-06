Kaido Külaots võitis male Balti tsooniturniiri

Liepajas sai ta seitsmenda koha, kuid kogus kolme turniiri kokkuvõttes 49 kohapunkti. Balti tsooniturniiri esikohaga tagas Külaots pääsme septembris Gruusias peetavale male maailma karikaturniirile. Ottomar Ladva sai kolme etapi kokkuvõttes teise koha, ta kaotas Külaotsale seitsme kohapunktiga.

Viimasel osavõistlusel Liepajas oli Ladva oma treenerist ja kogenumast Külaotsast edukam, kui teenis neljanda koha punktid. Seejuures alistas mustadega mänginud Ladva Läti võistluse viimases voorus just Külaotsa. Balti tsooniturniiride üldarvestuses sai kolmanda koha lätlane Toms Kantans.

Maailma karikaturniirile sõitev Külaots hindas kolme turniiri kokkuvõttes kõige õnnestunumaks detsembris Pärnus peetud etappi, kus ta tuli esikohale. "Pärnu turniir oli üks minu paremaid, mis ma kunagi mänginud olen, aga tolle võiduga ei olnud veel midagi garanteeritud. Kaks turniiri oli veel ees: Leedus ja täna Lätis lõppenud viimane osavõistlus. Tegelikult, mida turniir edasi, seda suuremaks läks pinge nende mängijate jaoks, kes olid võitluses maailma karika koha pärast. Balti tsoonist üks koht ja viimasel turniiril oli tõesti sportlik pinge märkimisväärne. Lõppes minu jaoks hästi."

"Ühest küljest kahe esimese osavõistlusega olin juba võidelnud üsna suure edumaa konkurentide ees. Viimasel osavõistlusel ei pidanudki lõpetama päris eesotsas. Aga jah, kui asjad hakkavad minema valesti, siis ei ole mingi ime, kui tuleb üks kaotus, teine ja sa avastad ennast viiendalt-kuuendalt kohalt. Mul ei olnud ka õigust langeda liiga madalale. Lisaks oma mängule jälgisin ühe silmaga seda, kuidas suurematel konkurentidel läheb. Tegelikult mängisin Liepajas kahte turniiri: see ja üldarvestus. See ei ole kerge."

Külaotsa jaoks oli meeldivalt üllatav, et tal ja Ladval nii hästi läks. "Pärast kaht turniiri olime päris soliidse edumaaga ees. See näitab, et vaatamata kõigile väga segastele ja keerulistele aegadele, mis puudutab Eesti tippmalet, siiski kaks mängijat näitasid, et nad on võimelised olema Baltikumi absoluutses tipus ja kvalifitseeruma maailma karikale."

Gruusias peetav maailma karikaturniir koondab 128 absoluutset tippu. "Tegemist on turniiriga, kus tuleb minna üks ring korraga. See on olümpiasüsteemis võistlus, matšid koosnevad kahest partiist ja kahest partiist parim läheb järgmisse ringi. Kaotaja langeb välja. Võin öelda, et minu eesmärk on mitte minna lihtsalt mängima esimest ringi, vaid minna mängima üks ring korraga. Nii hästi kui oskan."